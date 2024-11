Die Gärten gehen in den Winterschlaf. Auch unsere kleine Serie „Wir gärtnern“ macht bis zum Frühjahr Pause. Kinder aus der Kastanienburg haben nun die Sieger ermittelt.

Tilda, Henriette, Matteo und Emin (v. li.) aus der Regenbogengruppe der Kindertagesstätte Kastanienburg in Wallhausen haben die Preise gezogen.

Sangerhausen/MZ. - Die Kinder der Kindertagesstätte „Kastanienburg“ in Wallhausen haben einen ganz besonderen Garten. Drei Kastanienbäume beschatten im Sommer den Hof, wenn sie spielen. Unter einem dieser großen alten Bäume steht ein Hochbeet.

Viele leidenschaftliche Gärtner

„Was haben wir hier geerntet?“, fragt Kita Leiterin Beate Lammert die Kinder der Regenbogengruppe. Die Mädchen und Jungen erinnern sich sofort an Möhren, Tomaten und Erdbeeren. Im Moment steht sogar noch Porree im Beet. Hier am Beet gibt es nun noch eine besondere „Ernte“, Wir hatten ja versprochen, dass auf die Teilnehmer unserer Serie „Wir gärtnern“ eine Belohnung wartet.

MZ-Serie:Sangerhäuser kümmert sich seit 60 Jahren um seinen Kleingarten

18 Einsendungen beziehungsweise Einladungen haben uns in diesem Jahr erreicht. Sie liebe Leserinnen und Leser mit dem grünen Daumen, haben uns an ihrem Gärtnerglück teilhaben lassen. Sie haben uns in ihre Gärten eingeladen oder Fotos von besonders prächtig blühenden Pflanzen geschickt.

Die ein oder andere Gärtnergeschichte könnte vielleicht andere inspiriert haben, etwas Neues auszuprobieren. Vielleicht konnten wir sogar neue Mitglieder der großen Gärtnerfamilie gewinnen? In den Kleingartenanlagen oder in brachliegenden Obstbergen warten noch viele Parzellen auf neue Nutzer.

MZ-Serie: „In diesem Jahr muss man schneller als die Schnecken sein“ - Auch die Bennunger Gartenfreundin hat Probleme mit den Plagegeistern

Gärtner geben Tipps

Auf alle Fälle gab es beeindruckende Begegnungen mit Gärtnern, mit deren Begeisterung die Kinder im Junior-Ranger-Garten des Biosphärenreservates Karstlandschaft Südharz in Roßla an die Gartenarbeit herangeführt werden.

Das gibt Hoffnung, dass sie auch später einmal einen Garten bewirtschaften werden. Ob sie diesem Hobby dann jahrzehntelang treu bleiben, wie der über 92-jährige Erich Buttstedt aus Kelbra, der inzwischen leider gestorben ist, kann man nur hoffen.

Unvergesslich ist die Führung durch seinen Garten und die Lebensphilosophie, sich immer wieder selbst anzuspornen. Seine Lebenskraft gewann er auch aus der Freude, wenn seine Pflanzen prächtig gediehen. Viele Gärtnerinnen und Gärtner haben uns Tipps und Tricks verraten, wie man selbst Pflanzen vermehren kann.

MZ-Serie:In einem Garten in Sangerhausen liegt Kräuterduft in der Luft

Nachwuchs will an Wettbewerb „Wir gärtnern“ teilnehmen

Bei Selbstversorgern steht auch nicht zuletzt der Genuss der geernteten Früchte im Vordergrund. Denn was an Obst und Gemüse angebaut wird, wird von den meisten auch selbst genascht oder eingeweckt. Diese Lust am Gärtnern weiterzugeben, war uns eine große Freude.

Die Kinder der Kindertagesstätte „Kastanienburg“ in Wallhausen wollen im kommenden Jahr am Wettbewerb „Wir gärtnern“ teilnehmen. Denn sie haben dank ihrer Erzieherinnen auch bereits Erfahrungen mit dem Anbau von Obst und Gemüse sowie dem Anpflanzen oder Aussäen von Blumen in ihrem Hochbeet gesammelt.

Die Preisträger

Jeweils einen Gutschein über 25 Euro haben Peter Scheuch aus Gonna und Armin Matzke aus Sangerhausen gewonnen. Einen Gutschein über 50 Euro erhält Erhard Liebig aus Sangerhausen. Wir wünschen viel Spaß beim Bummel durch den Baumarkt, wenn nach Blumenzwiebeln, Pflanzen, Werkzeug oder Gartenschmuck gestöbert wird.