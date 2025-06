Einmal in einem Müllfahrzeug sitzen. Für Osterfelder Grundschüler ist dieser Traum wahr geworden. Warum es diesmal nicht um Abfall ging , sondern sie aus dem Cockpit des Müllautos nach ihren Mitschüler Ausschau hielten.

Was ein Müllauto auf dem Sportplatz von Osterfeld zu suchen hat?

Verkehrssicherheit in Osterfeld

Osterfeld/MZ. - Es kommt nicht alle Tage vor, dass ein Müllfahrzeug direkt auf einem Fußballrasen parkt. In Osterfeld war dies am Dienstag so. Dort hatte ein Müllauto der Entsorgungsgesellschaft Sachsen-Anhalt-Süd (Egsas) auf dem Sportplatz Station gemacht und für Staunen bei den Mädchen und Jungen der Osterfelder Grundschule gesorgt.