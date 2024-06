Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bennungen/MZ. - Wir haben lange überlegt, ob wir die MZ-Gartenolympiade wieder auflegen. Dass unsere neue Sommerserie nicht mehr Gartenolympiade heißt, bedeutet nur, dass wir uns alle miteinander weiterentwickelt haben. In der Sache ändert sich aber nichts. Sie gärtnern und wir lassen alle Leser teilhaben. Es wird ein Jahresthema geben, in diesem Jahr die Selbstversorgung, aber alles, was sich sonst noch in Ihrem Garten ereignet, darf auch stattfinden. Entweder in der Form, dass wir Sie besuchen oder aber Sie schicken uns Fotos von dem, was Berichtenswert ist. Unter allen Teilnehmern an unserer Serie „Wir gärtnern“ verlosen wir im Frühherbst nützliche Gutscheine. Und nun können wir starten.Unsere Kollegin Steffi Rohland , die sich mit der Materie gut auskennt, ist Ihr Ansprechpartner. Kontakt: [email protected], 03464/54 40 61 62