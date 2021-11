In der Helios-Klinik Sangerhausen ist das 500. Kind des Jahres auf die Welt gekommen

Sangerhausen/Brücken/MZ - Es ist ein Sonntagskind: Am Sonntag, 7. November um 9.28 Uhr, war die Freude in der Abteilung der Geburtshilfe der Helios-Klinik Sangerhausen besonders groß. Denn mit der Geburt der kleinen Lilly Siebenhüner erblickte bereits das 500. Baby in diesem Jahr das Licht der Welt in der Sangerhäuser Klinik.

Die kleine Lilly und ihre Mutter Lena Einicke erfreuen sich bester Gesundheit, heißt es von der Klinik. Lilly ist der erste Nachwuchs der jungen Familie aus Brücken und brachte bei der Geburt 3.370 Gramm auf die Waage. Auch der stolze Vater war mit im Kreißsaal, während seine kleine Tochter geboren wurde.

„Unser Sonntagsbaby hatte es anscheinend eilig“, so Sabrina Schlißke, Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. „Bereits nach drei Stunden war die kleine Lilly wohl und munter in den Armen ihrer Mama“, sagt Schlißke. In Zeiten von Wunschkaiserschnitt, Alleingeburt und hebammengeführtem Kreißsaal gehe die Geburtshilfe der Helios-Klinik Sangerhausen einen Mittelweg. Hier setze man auf die Vorstellung einer selbstbestimmten Geburt.