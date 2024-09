Auf dem Gelände des Spielplatzes Altendorf in Sangerhausen sind junge Bäume beschädigt worden.

Im Altendorf in Sangerhausen schälen Unbekannte Rinde von Baumstämmen

Andreas Wicht zeigt einen der Bäume, deren Stamm am Spielplatz Altendorf abgeschält wurde.

Sangerhausen/MZ. - Es ist kein schöner Anblick: Unbekannte haben auf dem Gelände des Spielplatzes Altendorf in Sangerhausen erneut Bäume beschädigt. Von fünf der 25 Kirschbäume, die die Selbsthilfegruppe „Prostata“ vor Jahren auch im Gedenken an ihre verstorbenen Mitglieder gepflanzt hat, wurde die Rinde abgeschält.

Der Sangerhäuser Urologe Dr. Andreas Wicht, der Ehrenmitglied ist, und andere Mitglieder der Selbsthilfegruppe sind sauer. Sie vermuten, dass Jugendliche die Übeltäter waren.

Zuvor bereits Bäume beschädigt

„Der Zustand der Bäume wird durch so etwas leider nicht besser“, sagte Wicht. Zuvor waren dort bereits eine ganze Reihe weiterer Bäume auf dem Areal auf ähnliche Art und Weise beschädigt worden, so dass mittlerweile insgesamt 20 der 25 Bäume in Mitleidenschaft gezogen worden sind.

Wicht erneuerte sein Angebot, zehn weitere Bäume für das Gelände am Altendorf zu sponsoren. Die könnten dann gemeinsam mit jungen Leuten auf dem Gelände gepflanzt und von ihnen anschließend gepflegt werden. Vielleicht ließe sich dann solcher Vandalismus verhindern, hofft er.