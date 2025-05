Über einen besonders schweren Diebstahl informiert die Polizei in Anhalt-Bitterfeld. Was zum Fall bekannt ist.

Bitterfeld/MZ. - Über einen besonders schweren Diebstahl informiert die Polizei. Nach Angaben derBeamten ist ein 71-Jähriger am Samstag gegen 17 Uhr in einem Supermarkt in der Leipziger Straße in Bitterfeld bestohlen worden. Die Diebe hatten es auf eine Geldbörse abgesehen, die in der Gesäßtasche des Seniors steckte.

An der Kasse bemerkte er das Fehlen seines Portemonnaies samt mehrerer Bankkarten und einem Geldbetrag im mittleren zweistelligen Bereich. Als der Mann wenige Tage nach dem Vorfall die Geldkarten bei seiner Hausbank sperren lassen wollte, wurde ihm mitgeteilt, dass die Täter bereits auf sein Konto zugegriffen und etwa 10.000 Euro erbeutet hatten. Der Senior stellte am Mittwoch bei der Polizei Strafanzeige.

Um Langfingern keine Gelegenheit zu bieten, wird empfohlen, Geldbörsen in verschlossenen Innentaschen der Kleidung und möglichst dicht am Körper zu tragen. Sollte es dennoch zu einem Taschendiebstahl gekommen sein, rät die Polizei, umgehend eine Anzeige zu erstatten und die Bankkarten sperren zu lassen.