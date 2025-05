Dessau-Rosslau/MZ. - Mit dem Ostermarkt und dem Gastspiel der Gaukler und Ritter hat die Open-Air-Saison auf der Wasserburg Roßlau schon ordentlich an Fahrt aufgenommen. Am Samstag, dem 10. Mai, und am Sonntag, dem 11. Mai, jeweils von 11 bis 17 Uhr wartet mit der Kreativwerkstatt schon der nächste Höhepunkt.

23 Kreative aus der Region präsentieren an beiden Tagen bei freiem Eintritt dem interessierten Publikum, was in letzter Zeit in ihren Werkstätten und Ateliers entstanden ist. Die Besucher können sich laut Veranstalter auf kunstvolle Filzgestaltung ebenso freuen, wie auf filigrane Papierarbeiten und Malerei bis hin zu individuellem Schmuck und Floraldesign.

Mit Fotografien der heimischen Tierwelt ist Kay Paschmionka das erste Mal bei der Kreativwerkstatt zu Gast, ebenso wie Heike Wachholz mit ihrer Pilz- und Naturmalerei. Wer für den heimischen Balkon oder Garten noch passende Inspirationen sucht, wird mit einer Auswahl an handverlesenen Beet- und Balkonpflanzen der Dessauer Gärtnerei Steffen fündig.

„Es ist eine wahre Fundgrube für besondere kleine und größere Geschenke für die ‚Feste des Jahres‘“, ist Gabriele Schneider, Mit-Organisatorin und künstlerische Leiterin der Kreativwerkstatt, überzeugt. Auch, wer auf den letzten Pfiff noch Geschenke für den Muttertag sucht, ist am zweiten Mai-Wochenende auf der Burg Roßlau goldrichtig.

Da die Kreativwerkstatt nicht nur zum Sehen, Staunen und Kaufen anregen soll, gibt es neben der Möglichkeit für die Besucher, mit den Künstlern zu ihren Arbeiten, Inspirationen und Techniken ins Gespräch zu kommen, auch die Möglichkeit selbst künstlerisch aktiv zu werden.

„Unter anderem mit Echtwachskerzen gestalten, Papierschmetterlinge stanzen, Perlenschmuck basteln und nach Anleitung malen ist die Auswahl an Mitmach-Angeboten recht groß“, macht Schneider neugierig.

Für einen kulturellen Höhepunkt sorgt die Gruppe „Saltatio Burgus“, die nach längerer Pause am Samstag ab 14 Uhr ihre Renaissance-Tänze in prächtigen Kostümen präsentieren wird. Wen das alles hungrig macht, der kommt natürlich auch auf seine Kosten. Für das leibliche Wohl sorgen die Ritterklause und der Burgverein mit Kaffee und Kuchen im Kaffeegarten.

Seit 2021 ist die Kreativwerkstatt als Verein organisiert, der regelmäßig Veranstaltungen organisiert. Mit 20 Stammausstellern ist der Verein bemüht, auch regelmäßig Gastaussteller zu begeistern, ihr Kunst bei der Kreativwerkstatt zu präsentieren. Die Wasserburg in Roßlau ist als regelmäßiger Veranstaltungsort mittlerweile ein „Zuhause“ für die Kreativwerkstatt geworden.