Vandalismus tobt sich immer wieder auch an lebenden Wesen aus. Das jüngste Opfer in Sangerhausen ist wohl nicht mehr zu retten.

Vandalismus in Sangerhausen: Unbekannte schälen Rinde von Baum

Sangerhausen/MZ. - „Wer macht denn so was?“ Der Sangerhäuser Gerhard Jarosz ist empört. Über Nacht hat sich jemand an einem jungen Baum zu schaffen gemacht, mit scharfer Klinge tief die Rinde eingeschnitten und sie in breiten Streifen abgeschält. Mal von oben nach unten, mal von unten nach oben. Nun hängen die Rindenfetzen nur noch lose runter, der Baum ist schwer geschädigt.