Sangerhausen/MZ. - Hundehasser legen in Sangerhausen Köder aus, in denen sich offenbar Rasierklingen oder scharfkantige Metallteile befinden. Zwei Fälle wurde aus den Sangerhäuser Stadtteilen West und Südwest gemeldet. Dort lag ein Würstchen, in dem sich eine Rasierklinge befand, auf der Wiese zwischen den Wohnblöcken Erich-Weinert-Straße 13 a und 15 b.

Einen ähnlichen Vorfall gab es in der Sangerhäuser Fröbelstraße in Höhe der Hausnummer 15. Dort lag Rotwurst, in der sich ein spitzer Metallhaken befand. Hundebesitzer berichteten davon, sie hätte die Köder gerade noch rechtzeitig ihren Tieren aus der Schnauze nehmen können, so dass die Hunde nicht verletzt wurden. Die Polizei ermittelt von Amts wegen.

Sie appellierte an Hundebesitzer, ihre Tiere beim Gassigehen angeleint zu lassen und darauf zu achten, dass die Vierbeiner nichts Unbekanntes fressen. Außerdem werden Hundehalter gebeten, andere Hundebesitzer anzusprechen und diese vorsichtshalber zu warnen.