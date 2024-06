Eine imposante Anlage muss der Schlosspark in Beyerbaumburg mal gewesen sein. Nun soll er - auch dank einer Großspende - hergerichtet werden. Man hofft vor Ort auch auf Fördermittel.

Hoffnung auf Denkmalpflege-Fördermittel für den Park am Schloss in Beyernaumburg

Blick in den Schlosspark von Beyernaumburg

Beyernaumburg/MZ. - Dem Park am Beyernaumburger Schloss sieht man es heute noch an: Er muss mal eine sehr imposante Anlage gewesen sein. Die Zeit ist nicht spurlos an ihm vorbeigegangen. Doch eine größere Spende von den Eigentümern des Oberschlosses brachte vor zwei Jahren einen Stein ins Rollen: Sie gaben 10.000 Euro für die Sanierung des Schlossparks.

Die wollen der Heimatverein Beyernaumburg und die Stadt Allstedt gern als Grundlage für eine größere Maßnahme nehmen. Vor Jahren hatte schon eine Absolventin der Fakultät für Landschaftsarchitektur, Gartenbau und Forst der Erfurter Fachhochschule eine Abschlussarbeit zum Beyernaumburger Park geschrieben.

Zum Thema:Großspende ermöglicht Frischekur für den alten Schlosspark in Beyernaumburg

Seminargruppe forscht zum Park in Beyernaumburg

Im vergangenen Jahr hat dann Professor Johannes Schwarzkopf, der in Erfurt Gartendenkmalpflege und Freiraumplanung lehrt, mit einer ganzen Seminargruppe zum Park geforscht. „Da wurde eine unheimliche Fülle an Informationen zum ursprünglichen Zustand zusammengetragen“, berichtet Ortsbürgermeister Herbert Kranz, der auch im Heimatverein aktiv ist.

Bei der Familie von Bülow, die den Park eins anlegen ließ, sei ebenso nachgeforscht worden wie in Stadtarchiven. „Da wurden Luftaufnahmen gefunden, die alliierte Flugzeuge 1945 gemacht haben“, erzählt Kranz. Die Stadt hat einen Antrag auf Denkmalpflege-Fördermittel gestellt.

Der Park am Beyernaumburger Schloss wurde im 19. Jahrhundert von Eduard Petzold entworfen, einem Schüler von Hermann von Pückler-Muskau. Er gestaltete mehr als 170 Parks und Gärten.