Hochwasser in Mansfeld-Südharz Toilettengang zum Dixie-Klo bei Minusgraden - Wie die Lage in Thürungen ist

An vielen vom Hochwasser betroffenen Orten in Mansfeld-Südharz sinken die Pegel. In Thürungen allerdings müssen die Einwohner immer noch mit Beschränkungen leben.