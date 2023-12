Der wegen der übervollen Talsperre stark gestiegene Wasserstand der Helme hat gravierende Folgen in der Region. Feuerwehrleute versuchen, große Schäden zu verhindern. Auch viele Freiwillige sind im Einsatz.

Feuerwehrleute bauen Schutzwall an der gesperrten B 85 bei Kelbra

Hochwasser in Sachsen-Anhalt

An einem Durchlass an der B 85 wurde ein Sandwall errichtet und mit Flies abgedeckt. Er soll das Wasser westlich halten.

Bennungen/Kelbra/MZ. - Der aufgrund der übervollen Talsperre extrem hohe Wasserstand der Helme sorgt für Probleme in der Region. So musste am Donnerstagnachmittag die stark befahrene Bundesstraße 85 zwischen Berga und Kelbra wegen Hochwassergefahr voll gesperrt werden.