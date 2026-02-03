Reise mit der Familie Herzenswunsch für unheilbar kranken Niklas aus Niederröblingen ist erfüllt

Der 13-jährige Niklas leidet an der unheilbaren Krankheit Cystinose. Im vergangenen Jahr hatte der Verein für Herzensangelegenheiten aus dem Seegebiet Mansfelder Land den Jungen und seine Familie mit einem Scheck für eine Urlaubsreise überrascht. Diese fand nun statt.