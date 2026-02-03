Reise mit der Familie Herzenswunsch für unheilbar kranken Niklas aus Niederröblingen ist erfüllt
Der 13-jährige Niklas leidet an der unheilbaren Krankheit Cystinose. Im vergangenen Jahr hatte der Verein für Herzensangelegenheiten aus dem Seegebiet Mansfelder Land den Jungen und seine Familie mit einem Scheck für eine Urlaubsreise überrascht. Diese fand nun statt.
Aktualisiert: 03.02.2026, 13:43
Funchal/MZ. - Einmal an der Statue von Fußballstar Cristiano Ronaldo in Funchal stehen – das wäre was. Und für Niklas Zelmer aus Niederröblingen hat sich dieser Wunsch erfüllt.