Hagel richtet große Schäden auf Riestedts Feldern an

Unwetter in Mansfeld-Südharz

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Riestedt/MZ - Neben den Schäden an der Riestedter Zwei-Felder-Sporthalle ist es auch an anderen Orten im Dorf zu Problemen durch Wind und Hagel am Montag gekommen. Torsten Wagner von der Agrargesellschaft Riestedt sieht deshalb einige Kosten auf seinen Betrieb zukommen.