Sangerhausen - Die Straße der VS gehört mit ihrem Schlacke-Pflaster und den vielen Bodenwellen seit langem zu den schlechtesten in der Sangerhäuser Kernstadt. Wie Oberbürgermeister Torsten Schweiger (CDU) am Donnerstagnachmittag im Stadtrat sagte, steht ab Mitte August ihre Sanierung an.