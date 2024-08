Der neuentstandene Garagenhof im Sangerhäuser Stadtteil Südwest kommt offenbar gut an. Wann Ersatz für die auf der Baufläche gefällten Bäume gepflanzt werden soll.

Großes Interesse an neuen Garagen in Sangerhausen Südwest

Zwei Reihen mit insgesamt 54 Garagen sind in Südwest entstanden.

Sangerhausen/MZ. - Akkurat ausgerichtet stehen sie in zwei gegenüberliegenden Reihen: Der neue Garagenhof an der Ecke Fröbelstraße/Friedrich-Engels-Straße in Sangerhausen Südwest ist fertig. 54 Garagen sind dort auf einer bisherigen Grünfläche entstanden. Sie können nach Angaben des Eigentümers, der Firma Future Construct aus Markt Schwaben (Bayern), jetzt bezogen werden.