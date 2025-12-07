Nach dem Generalprotest der Unparteiischen im Fußball im Landkreis Börde stellt sich die Frage, ob es auch bald im Kreis Mansfeld-Südharz passieren wird. Die Verantwortlichen beziehen Stellung.

Gibt es bald einen Protest der Fußball-Schiedsrichter im Kreis Mansfeld-Südharz?

Jens Rosenbaum in der Landesklasse 5 in Eisleben in Aktion.

Sangerhausen/mz. - Der Spielbetrieb auf Kreisebene hat in der Börde am letzten Novemberwochenende geruht. Grund dafür war ein Protest der Schiedsrichter. „Wir wollen damit ein klares Zeichen für den Respekt senden“, betonte Mike Weiß, der Vorsitzende des Schiedsrichterausschusses, im Zuge der Bekanntmachung gegenüber dem Fußballportal FuPa.