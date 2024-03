Sangerhausen/mz. - Nach drei infektionsfreien Jahren sind 2023 die Masern auch in Sachsen-Anhalt zurückgekehrt. Landesweit wurde zwar mit 19 noch eine überschaubare Zahl an Fällen registriert. Doch vor allem für Säuglinge, die noch nicht geimpft werden können, ist die hochansteckende Krankheit gefährlich. Es drohen schwere Hirnschäden.

In Mansfeld-Südharz allerdings sind auch im vergangenen und in diesem Jahr keine Fälle der meldepflichtigen Masern registriert worden, hieß auf MZ-Anfrage aus dem Gesundheitsamt des Landkreises. Das könnte an der relativ hohen Impfquote liegen. Laut den aktuellsten einsehbaren Daten des Landesamtes für Verbraucherschutz hatten bei den Einschulungsuntersuchungen 2021 in Mansfeld-Südharz 98,7 Prozent der vorgestellten Kinder die erste und 94,3 Prozent die zweite Schutzimpfung gegen Masern erhalten. Das lag jeweils leicht unter dem landesweiten Durchschnitt.

Wo die Statistik der Masernimpfung einen Unterschied macht

Allerdings: Bei der Ermittlung der Impfquoten werden nur jene Kinder betrachtet, für die bei der Einschulungsuntersuchung der Impfausweis vorgelegt oder ein anderer plausibler Nachweis über die Impfung erbracht wurde. Bezogen auf die Gesamtzahl der 1.036 untersuchten Kinder des Einschulungsjahrgangs 2022 waren demnach nur 90,9 Prozent einmal und 86,9 Prozent zweimal gegen Masern geimpft.

Mediziner wünschen sich auf die Gesamtbevölkerung bezogen eine 95-prozentige Impfquote, damit aus einzelnen Krankheitsfällen keine Massenausbrüche werden. Denn für Babys, die jünger als elf Monate sind und noch nicht geimpft werden können, ist die Ansteckungsgefahr besonders hoch.

Für eine Infektion mit Masern ist kein direkter Kontakt mit Erkrankten nötig. Laut Studien kann man sich schon anstecken, wenn man einen Raum betritt, in dem sich zuvor ein Erkrankter aufgehalten hat.

Seit 2020 muss für Besuch von Gemeinschaftseinrichtungen Masern-Impfschutz nachgewiesen werden

Seit dem 1. März 2020 muss in Deutschland für Kinder, die in Gemeinschaftseinrichtungen betreut werden, der Impfschutz gegen Masern nachgewiesen werden. Kinder ohne Impfung werden nicht vom Schulbesuch ausgeschlossen, ihre Eltern aber aufgefordert, die Impfung nachholen zu lassen. Andernfalls droht ein Bußgeld von bis zu 2.500 Euro.

Die Einrichtungen müssen Fälle fehlender Impfungen an das Gesundheitsamt des Landkreises melden. Gegenwärtig liegen der Behörde in Mansfeld-Südharz insgesamt 154 Meldungen zu nicht oder nicht vollständig geimpften Personen oder zu Personen mit zweifelhaftem Impfstatus vor, heißt es auf MZ-Anfrage aus der Pressestelle des Kreises. Ein Trend zu steigenden oder fallenden Zahlen sei nicht zu beobachten.

„Die gemeldeten Fälle werden derzeit vom Gesundheitsamt bearbeitet und auf tatsächliche Verstöße überprüft“, heißt es weiter. Bußgelder habe der Kreis bisher nicht verhängt.