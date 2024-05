Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wippra - Der Kundenstrom reißt an diesem Morgen nicht ab. Teils von weither kommen die Menschen, die in der Bottchenbachstraße in Wippra Bier holen. Ein Mann aus Görsbach im Nachbarlandkreis Nordhausen packt auf dem Hof der Museums- und Traditionsbrauerei gleich sechs 50-Liter-Fässer in den Kofferraum seines Kombis. „Wir sind eine große Gruppe, feiern Männertag zusammen und sind auch zu Pfingsten unterwegs. Und so ein Bier wie hier gibt es nirgendwo. Da nehme ich gern auch weitere Wege in Kauf“, sagt der Mann aus dem Nachbarkreis. So wie ihn hat die Brauerei viele Kunden, die aus einem Umkreis von rund 100 Kilometern rund um Wippra kommen - Gaststätten, Supermärkte und viele Privatleute.