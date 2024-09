Emseloh/Sangerhausen/MZ. - Nach dem Raub einer fünfstelligen Bargeldsumme bei Emseloh am Freitag gibt es weitere Details. So sollte der mutmaßliche Edelmetall-Deal, bei dem einem Quedlinburger (39) mit Waffengewalt das Geld entwendet wurde, an einem völlig abgelegenen Ort über die Bühne gehen. Der Tatort, so hieß es am Montag von der Polizei, befinde sich so weit außerhalb des kleinen Ortes, dass es noch nicht einmal eine Weg- oder Straßenbezeichnung dafür gebe. Polizeisprecherin Antje Hoppen bestätigte außerdem Informationen der MZ, dass auch der Autohof an der A-38-Abfahrt Sangerhausen-Süd in dem Fall eine Rolle spielt. An der dortigen Tankstelle hätten sich die beiden Opfer nach der Tat mit der Polizei getroffen.

