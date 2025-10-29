weather wolkig
  4. Spendenaktion Frauenarbeitskreis: Frauenarbeitskreis Mansfeld-Südharz spendet seine Einnahmen vom Büchertisch

Frauenarbeitskreis Mansfeld-Südharz spendet für das Eisleber Annen-Hospiz und den Wünschewagen. Warum sie die Einrichtungen unterstützen.

Von Steffi Rohland 29.10.2025, 14:45
Der Frauenarbeitskreis Mansfeld-Südharz spendet für den Wünschewagen und und das Annen-Hospiz in Lutherstadt Eisleben.
Der Frauenarbeitskreis Mansfeld-Südharz spendet für den Wünschewagen und und das Annen-Hospiz in Lutherstadt Eisleben. Foto: Steffi Rohland

Sangerhausen - Wer hat schon das Thema Tod auf dem Schirm? Zumindest nicht, wenn es einem gut geht. Ganz anders ist es beim Frauenarbeitskreis, dessen rund 20 Mitglieder im gesamten Landkreis Mansfeld-Südharz aktiv sind. Sie spendeten nun zum wiederholten Mal für den Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) und für das Annen-Hospiz in Eisleben.