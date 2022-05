Frau auf Parkplatz an Sangerhäuser Supermarkt angefahren

Sangerhausen - Eine 66-jährige Frau ist am Freitagabend gegen 19.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Sangerhäuser Karl-Liebknecht-Straße von einem weißen Transporter angefahren worden. Wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte, wurde sie von dem Fahrzeug beim Auparken touchiert. Die Seniorin stürzte und wurde leicht verletzt. Der Fahrer des Transporters habe den Unfallort pflichtwidrig in Richtung Straße der VS verlassen.

