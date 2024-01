Ein Schmorbrand einer Deckenleuchte löst in Sangerhausen bei Kaufland am Schützenplatz am Donnerstagabend Großalarm aus.

Sangerhausen/MZ. - „Bestätigter Brand im Kaufland“ – auf diese Meldung hin ist am Donnerstag kurz nach 16 Uhr für die Freiwillige Feuerwehr in Sangerhausen Großalarm ausgelöst worden. Denn der Einkaufsmarkt ist ein Schwerpunktobjekt. Die Sangerhäuser eilten mit drei Fahrzeugen zu dem Objekt am Schützenplatz. Die Oberröblinger Wehr, die laut Ausrückeordnung das vierte Fahrzeug gestellt hätte, ist zurzeit komplett durch den Hochwassereinsatz an der Helme gebunden. Deshalb wurden zusätzlich die Wehren in Riestedt und Gonna alarmiert. Die konnten aber schon auf der Anfahrt wieder umdrehen, denn vor Ort stellte sich heraus, dass kein größerer Feuerwehreinsatz nötig sein würde. Im Getränkelager sei es durch eine undichte Leitung zu einem Schmorbrand an einer Deckenleuchte gekommen, erklärte Wehrleiter Thomas Schröter. Zu löschen gab es nichts.