Am Montag, den 13. März, war aus noch ungeklärter Ursache kurz nach 16 Uhr auf einem hölzernen Balkon eines Reihenhauses ein Feuer in Sangerhausen ausgebrochen. Dabei hat eine vierköpfige Familie ihr Zuhause verloren. Nun wurde eine Spendenaktion ins Leben gerufen.

Sangerhausen/MZ - Nach dem Wohnhausbrand in der Sangerhäuser Altstadt gibt es eine Spendenaktion. Die Sangerhäuserin Daniela Strahl – ihrem Schwager gehört das betroffene Gebäude – hat sie am Dienstagabend beim Onlinebezahldienst Paypal für die Betroffenen gestartet. Am Mittwochnachmittag befanden sich bereits fast 700 Euro auf dem Spendenkonto.