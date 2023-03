Sangerhausen - Eine 88-jährige Seniorin ist am Mittwochvormittag in der Ernst-Putz-Straße in der Westsiedlung in Sangerhausen von einem Entsorgungsfahrzeug der Firma RES erfasst und in der Folge überrollt worden.

