In der Nacht zu Dienstag ist ein Großfeuer auf dem Gelände eines Wertstoffhofes in Riethnordhausen ausgebrochen. Ein Großaufgebot an Feuerwehrleuten ist im Einsatz. Die Rettungsleitstelle appelliert an Einwohner, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Riethnordhausen - Großfeuer in Riethnordhausen: In der Nacht zu Dienstag ist aus noch unbekannter Ursache ein Brand auf dem Gelände eines Recyclinghofes ausgebrochen. Die Rauchwolke ist kilometerweit zu sehen. Nach Angaben der Rettungsleitstelle in Sangerhausen brennen Wertstoffe auf einer Fläche von 200 mal 200 Metern. Das Feuer wurde um 2.37 Uhr bemerkt. Die betroffene Firma liegt östlich des Ortes an der L 220 in Richtung Edersleben.

Wasser wird derzeit auch mit großen Tankwagen zum Brandort gefahren. (Foto: Maik Schumann)

62 Feuerwehrleute an Brandstelle im Einsatz

Zwölf Feuerwehren aus der Umgebung sind mit 62 Feuerwehrleuten an der Brandstelle im Einsatz. Gelöscht werde mit Wasser aus Hydranten und einem Feuerlöschteich, zu dem Leitungen gelegt worden sind. Wasser wird außerdem mit großen Tankwagen herangefahren. Der Landkreis appelliert seit 4.04 Uhr über die Warn-App Biwapp an Anwohner, Fenster und Türen geschlossen zu halten und warnt vor einer starken Geruchsbelästigung. Ansonsten bestehe für die Bevölkerung aber derzeit keine Gefahr, heißt es in der Meldung.