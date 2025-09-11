Das Feuer in Riethnordhausen ist endgültig aus, der Großeinsatz der Feuerwehr beendet. Was die Polizei plant.

So sah es am Dienstag auf dem Gelände aus. Das Feuer sorgte für eine riesige Rauchwolke. Jetzt ist es endgültig aus.

Riethnordhausen - Das Feuer auf dem Gelände der Recyclingfirma in Riethnordhausen ist aus, der Feuerwehreinsatz beendet. Das hat die Kreisverwaltung am Donnerstagvormittag bestätigt. Vorsichtshalber war in der Nacht zu Donnerstag noch einmal eine Brandwache gestellt worden.

Kreisverwaltung dankt Einsatzkräften

Kreissprecherin Michaela John dankte den vielen Feuerwehrleuten, die im Einsatz waren, für deren tagelange Arbeit. Das Feuer war in der Nacht zu Dienstag ausgebrochen. Wie man an dem Fall wieder sehe, könne man das Ehrenamt nicht hoch genug schätzen, sagte John. Arbeiter der Firma hatten mit Greifern auf dem Firmengelände die gepressten Wertstoffballen auseinanderzogen, um die Glutnester freizulegen. Diese wurden dann von der Feuerwehr gelöscht.

Kripo will Brandort untersuchen

Die Kripo will nun den Brandort untersuchen, um die Ursache des Großfeuers zu klären. Einen genauen Termin dafür gibt es bisher noch nicht.