Schwerer Verkehrsunfall: Fahrradfahrer stirbt in Sangerhausen

Am Donnerstagabend ist in Sangerhausen ein Senior ums Leben gekommen.

Sangerhausen - Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagabend in der Straße des Friedens in Sangerhausen ereignet. Beim Versuch rechts abzubiegen stürzte ein Fahrradfahrer ohne jeglichen Kontakt mit einem weiteren Verkehrsteilnehmer.

Der 79-Jährige zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu. Zeugen informierten sofort Rettungskräfte. Trotz aller Bemühungen verstarb der Mann an der Unfallstelle, teilt die Polizei mit.