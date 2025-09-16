weather regenschauer
  4. Soziale Infrastruktur: Erste Ideen und Unterstützer für einen Dorfladen in Edersleben

100 Einwohner kamen zur Informationsveranstaltung zum Projekt Dorfladen „Unser Schopp“ in Edersleben. Erste Interessenbekundungen wurden abgegeben.

Von Steffi Rohland 16.09.2025, 10:00
Das Informationsgespräch zum Thema Dorfladen „Unser Schopp“ war im Dorfgemeinschaftshaus in Edersleben sehr gut besucht.
Edersleben - Wieder einkaufen gehen im Heimatort? Auch für Edersleben wäre das bald möglich. Denn Bürgermeisterin und Gemeinderat engagieren sich seit Jahren für einen Laden im Ort. Die Chancen dafür stehen nun sehr gut, wie die rund 100 Interessierten der Informationsveranstaltung am Freitagabend hören.