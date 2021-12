Erneut Zigarettenautomat in Sangerhausen aufgebrochen

Sangerhausen/MZ - In der Riestedter Straße in Sangerhausen haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag einen Zigarettenautomaten aufgebrochen und den Inhalt entwendet. „Zum genauen Umfang des Diebesgutes liegen noch keine Angaben vor“, sagte Polizeisprecherin Steffi Schwan. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren. Am vergangenen Samstag war in der Oberröblinger Straße der Kreisstadt ein Zigarettenautomat gesprengt worden. Unklar ist, ob beide Taten in Zusammenhang stehen.