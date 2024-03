Mit Hilfe eines neuen Förderprogramms hofft die Stadt auf Unterstützung bei der Sanierung der Marienkirche. Allerdings gibt es auch ein Konkurrenz-Projekt in Sangerhausen.

Erhält die Marienkirche in Sangerhausen nun auch eine Kur für den Innenraum?

In der Sangerhäuser Marienkirche gab und gibt es viele kulturelle Veranstaltungen. Allerdings muss der Innenraum dringend saniert werden.

Sangerhausen/MZ. - Seit Jahren wird darüber gesprochen. Nur fehlte bisher das Geld, um die Pläne umzusetzen. Nun hofft die Stadt aber, dass mit Hilfe eines neuen Förderprogramms der Europäischen Union die Sangerhäuser Marienkirche endlich weiter saniert werden kann.

In der jüngsten Stadtratssitzung haben die Mitglieder des Gremiums einstimmig einen sogenannten Grundsatzbeschluss zum Ausbau des aus dem 14. Jahrhundert stammenden Gebäudes gefasst. Es ist nach der Ulrichkirche das zweitälteste Gotteshaus der Stadt.

Innenraum der Marienkirche soll saniert werden

Wenn alles klappt, soll nach den bereits erfolgten Arbeiten an Dach, Fassade und Turm dabei auch der Innenraum der Marienkirche instandgesetzt und neu ausgestattet werden. Die Kosten dafür werden auf etwa 1,5 Millionen Euro geschätzt.

Mit dem Programm „Neues Europäisches Bauhaus“ können Vorhaben bis zu 100 Prozent gefördert werden, so dass die Stadt möglicherweise kein eigenes Geld für die Arbeiten einsetzen muss.

Die Kirche wird derzeit vom Kulturverein „Armer Kasten“ für Veranstaltungen und von der Selbstständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK) für Gottesdienste genutzt. Nach Angaben von Maria Diebes, Fachbereichsleiterin für Stadtentwicklung und Bauen im Rathaus, stoßen insbesondere die Mitglieder des Kulturvereins bei ihren Veranstaltungen an „Nutzungsgrenzen aufgrund des schlechten baulichen Zustands und der mangelhaften Ausstattung des Objekts“.

Treppe zur Empore ist gesperrt

Die Vereinsmitglieder laden seit dem Jahr 1994 zu Kleinkunst, Ausstellungen oder Theateraufführungen. Es fehlten aber beispielsweise ein Rückzugsraum für Künstler oder ein Aufenthaltsraum, in dem der Verein Veranstaltungen vorbereiten könne sowie auch ein kleiner Lagerraum.

Die Treppe, die zur Empore führe, sei so baufällig, dass diese gesperrt werden musste, weshalb man auch die Empore nicht nutzen könne. Dazu sei der Haupteingang der Kirche nicht barrierefrei und der Natursteinboden des Innenraumes so kaputt, dass er nur schlecht begehbar sei.

Die Stadt setzt deshalb auf die Fördermittel, um die Schäden beseitigen zu können. Ziel ist es, nach der Sanierung das Angebot an Veranstaltungen zu erweitern. „Der Arme Kasten könnte dann Künstler einladen, die auf Grund der fehlenden technischen Voraussetzungen in der Kirche bisher nicht auftreten können“, blickt Diebes in die Zukunft.

Die Fachbereichsleiterin weist auch darauf hin, dass die Stadt gern die Zusammenarbeit des „Armen Kastens“ mit anderen Vereinen ausbauen und ebenfalls eine Kooperation mit der Kunsthochschule „Burg Giebichenstein“ in Halle anstrebt. „Die Hochschule ist ein idealer Partner für zahlreiche Vorhaben“, sagt sie.

Auch Fördermittel für das Erlebniszentrum Bergbau in Wettelrode beantragt

Noch ist aber offen, ob Sangerhausen Mittel aus dem mit insgesamt 13 Millionen Euro ausgestatteten Programm erhält. Dazu kommt, dass die Stadt weiteres Geld für ein zweites Vorhaben aus dem gleichen Förderprogramm haben möchte.

Damit soll der Übertagebereich des Erlebniszentrums Bergbau in Wettelrode ausgebaut werden. Geplant ist, dass das Fördergeld das Strukturwandel-Projekt flankiert, mit dem das Zentrum unter anderem energetisch nachhaltig ausgebaut werden soll.

In der Ratssitzung äußerten deshalb Stadträte Bedenken, ob es wirklich Geld für beide Vorhaben geben wird. Käthe Milus (BIS), die selbst im „Armen Kasten“ tätigt ist, sagte, sie habe Angst, dass die Marienkirche am Ende wieder hinten runterfalle. Oberbürgermeister Sven Strauß (SPD) hielt dagegen.

Er sagte, er könne die Bedenken verstehen, riet aber dazu, beide Vorhaben zu beantragen und dann das Beste aus der Entscheidung des Fördermittelgebers zu machen. Die Mehrheit folgte ihm. Der Beschluss, auch Fördermittel für das Bergbauzentrum zu beantragen, fiel mit 17 Ja-, bei einer Neinstimme. Außerdem gab es sieben Enthaltungen.