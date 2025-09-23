Ab Mitte nächsten Jahres soll es in Mansfeld-Südharz so genannte „Schülergremien“ geben. Dabei entscheiden ausgebildete Schüler über Sanktionen bei Jugend-Straftaten. Das Projekt gibt es schon seit vielen Jahren im Landkreis Harz. Welche Erfahrungen dort gemacht wurden und welche Strafen dort ausgesprochen werden.

Justizministerin Franziska Weidinger und Justizstaatssekretär Steffen Eckold (li.) übergeben Förderbescheide an den KKJR in Person von Jürgen Frenzel (2.v.l). Landrat André Schröder (r.) begrüßt das Projekt ebenfalls.

Sangerhausen/MZ. - Es ist zwar schon etwas her, aber könnte auch gestern passiert sein. Ein Jugendlicher schnappt sich die Simson seines Opas, fährt mit zwei weiteren Freunden ohne Führerschein und leicht alkoholisiert einen Feldweg entlang und wird von der Polizei erwischt.