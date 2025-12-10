Weihnachtsvorbereitungen „Erde in Sangerhausen zu gut“ - Welche Trends und Besonderheiten es bei den Weihnachtsbäumen in Mansfeld-Südharz gibt
Das Weihnachtsfest naht und der Weihnachtsbaum gehört für die meisten dazu. Wer sie in Sangerhausen, Hettstedt oder Hohlstedt kauft, wird nicht nur gut beraten, sondern bekommt zum Beispiel auch Kartoffeln mit. Welche Trends und Besonderheiten es beim Kauf des Weihnachtsbaumes in Mansfeld-Südharz gibt.
10.12.2025, 14:15
Sangerhausen/MZ. - Wer den Weihnachtsbaum kaufen muss, hat den Schwarzen Peter, hieß es in den Familien früher. Inzwischen gehört für viele Familien der Weihnachtsbaumkauf zur gemeinsamen Gestaltung der Adventszeit.