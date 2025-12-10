Weihnachtsvorbereitungen „Erde in Sangerhausen zu gut“ - Welche Trends und Besonderheiten es bei den Weihnachtsbäumen in Mansfeld-Südharz gibt

Das Weihnachtsfest naht und der Weihnachtsbaum gehört für die meisten dazu. Wer sie in Sangerhausen, Hettstedt oder Hohlstedt kauft, wird nicht nur gut beraten, sondern bekommt zum Beispiel auch Kartoffeln mit. Welche Trends und Besonderheiten es beim Kauf des Weihnachtsbaumes in Mansfeld-Südharz gibt.