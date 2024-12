Eisbahn in Sangerhausen öffnet drei Tage länger

Sangerhausen/MZ. - Die Aha-Kultur GmbH hatte es kürzlich angekündigt. Die Schlittschuhbahn,die auf dem Sangerhäuser Weihnachtsmarkt steht, soll künftig auch außerhalb des Markts und zu anderen Anlässen genutzt werden können. Jetzt gibt es den ersten konkreten Schritt dazu:

Angebot besondes für Schulen gedacht

„Wir werden die Bahn kommende Woche auch montags, dienstags und mittwochs öffnen, wenn der Weihnachtsmarkt geschlossen ist.“ Das kündigte Carsten Rudolf, der Geschäftsführer der GmbH, an.

Die Bahn werde dann erstmal vormittags von 10 bis etwa 12 Uhr zur Verfügung stehen. Das Angebot sei insbesondere für die Schulen der Stadt gedacht, die die Bahn in der Woche vor den Weihnachtsferien nutzen könnten. So habe sich unter anderem bereits das Christliche Jugenddorf angemeldet. Es wolle auf der Bahn mit etwa zehn Kindern Schlittschuh fahren, sagte Rudolf. Außerdem werde die Eisbahn an den drei zusätzlichen Tagen von der Öffentlichkeit zwischen 16 bis 19 Uhr nutzbar sein. „Für alkoholfreie warme Getränke ist hierbei gesorgt“, sagte Rudolf.

ASV kümmert sich um den Betrieb

Betreut wird die Bahn während der erweiterten Öffnungszeiten wie auch während des Weihnachtsmarkts von Mitgliedern des Athletischen Sportvereins (ASV).

Was die Fahrt kostet

Während der neuen Nachmittagsöffnungszeiten wird wie zum Weihnachtsmarkt eine Nutzungsgebühr von einem Euro und eine Leihgebühr von vier Euro pro Paar Schlittschuhe erhoben. Bei dem Angebot für Schulen verzichtet die GmbH darauf. Sie hatte die 160 Quadratmeter große Bahn, die aus Plastikplatten besteht, kürzlich dem insolventen früheren Weihnachtsmarktbetreiber abgekauft. Sie soll nun öfter in Sangerhausen verwendet werden.

Rudolf sprach von einer Art Testlauf in der kommenden Woche. Komme der gut an, könne er sich auch weitere ähnliche Projekte und längere Standzeiten der Bahn gut vorstellen.

Schulen, die die Bahn nutzen wollen, sollten sich unter folgender E-Mail-Adresse an Rudolfs Firma wenden: [email protected]