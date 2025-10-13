Einkaufen in Sangerhausen Mit Video: Zu wenig Besucher beim Heimatshoppen in Sangerhausen - Was sich nun ändern soll

Nach dem mauen Verlauf des Heimatshoppens in Sangerhausen gibt es erste Konsequenzen. Die AhaKultur GmbH will das Fest in seiner bisherigen Form nicht mehr organisieren. Der Regionalmarkt und die 3D-Video-Show kamen dagegen gut an - mit Video.