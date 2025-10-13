weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Sangerhausen
    4. >

  4. Heimatshoppen und Regionalmarkt: Zu wenig Besucher und tolle 3D-Show

Einkaufen in Sangerhausen Mit Video: Zu wenig Besucher beim Heimatshoppen in Sangerhausen - Was sich nun ändern soll

Nach dem mauen Verlauf des Heimatshoppens in Sangerhausen gibt es erste Konsequenzen. Die AhaKultur GmbH will das Fest in seiner bisherigen Form nicht mehr organisieren. Der Regionalmarkt und die 3D-Video-Show kamen dagegen gut an - mit Video.

Von Frank Schedwill Aktualisiert: 13.10.2025, 17:21
Blick in die Sangerhäuser Göpenstraße: Insbesondere am Samstag waren nur wenige Kunden dort unterwegs.
Blick in die Sangerhäuser Göpenstraße: Insbesondere am Samstag waren nur wenige Kunden dort unterwegs. (Foto: Maik Schumann)

Sangerhausen/MZ. - Leere Einkaufsstraßen, eine ganze Reihe unzufriedene Einzelhändler. Das Heimatshoppen in Sangerhausen am vergangenen Wochenende hat die Erwartungen nicht erfüllt.