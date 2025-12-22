Der Kreisseniorenrat Mansfeld-Südharz hat Ideen gesammelt, die Wege aus der Einsamkeit sein können. Doch auch junge Menschen sind zunehmend betroffen.

Einsamkeit trifft jeden Sechsten - was tun?

Mitglieder des Kreisseniorenrats Mansfeld-Südharz diskutierten mit Experten über das Thema Einsamkeit.

Sangerhausen/MZ. - Nur selten gibt es so viele Veranstaltungsangebote wie in der Adventszeit. Trotzdem fühlen sich gerade jetzt viele Menschen einsam, fürchten gar die Weihnachtsfeiertage. Mit dem Thema Einsamkeit hat sich kürzlich der Kreisseniorenrat Mansfeld-Südharz beschäftigt und überlegt, wie Menschen vor Einsamkeit bewahrt oder rausgeholt werden könnten.