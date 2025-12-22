weather starkbewoelkt
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Sangerhausen
    4. >

  4. Einsam zu Weihnachten?: Einsamkeit trifft jeden Sechsten - was tun?

Einsam zu Weihnachten? Einsamkeit trifft jeden Sechsten - was tun?

Der Kreisseniorenrat Mansfeld-Südharz hat Ideen gesammelt, die Wege aus der Einsamkeit sein können. Doch auch junge Menschen sind zunehmend betroffen.

Von Helga Koch 22.12.2025, 10:15
Mitglieder des Kreisseniorenrats Mansfeld-Südharz diskutierten mit Experten über das Thema Einsamkeit.
Mitglieder des Kreisseniorenrats Mansfeld-Südharz diskutierten mit Experten über das Thema Einsamkeit. Foto: Kreisseniorenrat Mansfeld-Südharz

Sangerhausen/MZ. - Nur selten gibt es so viele Veranstaltungsangebote wie in der Adventszeit. Trotzdem fühlen sich gerade jetzt viele Menschen einsam, fürchten gar die Weihnachtsfeiertage. Mit dem Thema Einsamkeit hat sich kürzlich der Kreisseniorenrat Mansfeld-Südharz beschäftigt und überlegt, wie Menschen vor Einsamkeit bewahrt oder rausgeholt werden könnten.