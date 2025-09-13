weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  Seit dem Sudienabschluss auf Tour: Ein Leben auf Weltreise - die digitalen Nomaden aus Mansfeld-Südharz

Clara Bellstedt aus Sangerhausen und Jonathan Barwig aus Winkel leben und arbeiten an vielen Orten auf der Welt. Wie dieses Leben funktioniert.

Von Grit Pommer 13.09.2025, 10:20
Clara Bellstedt und Jonathan Barwig am Strand von Holbox in Mexiko. Die beiden reisen durch die Welt und verdienen dabei ihren Lebensunterhalt.
Clara Bellstedt und Jonathan Barwig am Strand von Holbox in Mexiko. Die beiden reisen durch die Welt und verdienen dabei ihren Lebensunterhalt. Foto: Barwig

Sangerhausen/MZ. - Eigentlich stammen sie aus Sangerhausen und Winkel. Clara Bellstedt (25) und Jonathan Barwig (24) haben ihr Abitur am Scholl-Gymnasium gemacht und danach in Dresden ihre Studienabschlüsse – er in Steuerrecht bei Ernst & Young, sie in Medienforschung mit Wirtschaftswissenschaften und Anglizistik im Nebenfach.