Clara Bellstedt aus Sangerhausen und Jonathan Barwig aus Winkel leben und arbeiten an vielen Orten auf der Welt. Wie dieses Leben funktioniert.

Ein Leben auf Weltreise - die digitalen Nomaden aus Mansfeld-Südharz

Clara Bellstedt und Jonathan Barwig am Strand von Holbox in Mexiko. Die beiden reisen durch die Welt und verdienen dabei ihren Lebensunterhalt.

Sangerhausen/MZ. - Eigentlich stammen sie aus Sangerhausen und Winkel. Clara Bellstedt (25) und Jonathan Barwig (24) haben ihr Abitur am Scholl-Gymnasium gemacht und danach in Dresden ihre Studienabschlüsse – er in Steuerrecht bei Ernst & Young, sie in Medienforschung mit Wirtschaftswissenschaften und Anglizistik im Nebenfach.