Sangerhausen/MZ. - Schaltet man in Blankenheim, Alterode oder Hayn den Computer ein, dann kann es gut sein, dass es dauert. Denn diese drei Ortschaften zählen zu denen, in denen es im Landkreis mit dem schnellen Internet möglicherweise noch hapert. Das will der Landkreis seit Jahren ändern. Nun könnte es für einige Anschlüsse schnell vorangehen. Sozusagen in Glasfasergeschwindigkeit. Denn die genannten Ortschaften zählen zu jenen, in denen nun weitere insgesamt knapp 4.000 Anschlüsse gelegt werden, die mit der schnellen Glasfasergeschwindigkeit (1 Gigabit/s) ausgestattet sein sollen.