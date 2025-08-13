Jahrelanger Streit beigelegt: Statt 181.000 Euro kostet die Erneuerung der beiden verblichenen Infotafeln an der Südharzautobahn deutlich weniger Geld. Wie der Kompromiss aussieht.

Doch nicht 181.000 Euro - Neue Schilder an A 38 bei Sangerhausen werden deutlich billiger

Auf dem Hinweisschild für das Sangerhäuser Rosarium an der A 38 in Richtung Göttingen ist derzeit so gut wie nichts mehr zu erkennen. Das andere sieht nicht viel besser aus. Nun sollen sie ersetzt werden.

Sangerhausen/MZ. - Sie schafften es vor zwei Jahren sogar als Beispiel für Steuerverschwendung ins Schwarzbuch des Bundes der Steuerzahler. 181.000 Euro, so viel wie ein kleines Einfamilienhaus, sollte die Erneuerung der beiden völlig verblassten Autobahnschilder kosten, die an der A 38 für einen Besuch in Sangerhausen und des hiesigen Europa-Rosariums werben. Diese Summe hatte zumindest die bundeseigene Autobahn GmbH der Stadt genannt, die die Schilder seit Jahren gern ersetzen will. Mittlerweile ist auf den beiden „Touristischen Unterrichtungstafeln“, wie die Schilder im Amtsdeutsch heißen, nämlich so gut wie gar nichts mehr zu erkennen.