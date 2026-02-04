Im Neuen Rathaus von Sangerhausen hat Sabine Ulrich ihre Arbeit als erste Teilhabe-Managerin aufgenommen. Ihr Schwerpunkt: Ältere Menschen beim Zugang zu digitalen Angeboten unterstützen – vom Rufbus bis zum Online‑Rathaus.

Sabine Ulrich ist die neue Teilhabe-Managerin im Rathaus. Wie man sieht hat sie jede Menge zu tun.

Sangerhausen/MZ. - Ein neues Schild klebt an der Tür des Zimmers 121 in der ersten Etage des Neuen Rathauses in Sangerhausen. „Fachdienst Soziales und Sport, Teilhabemanagement“ ist dort zu lesen. Seit dem 1. Januar arbeitet in dem Büro Sabine Ulrich als erste Teilhabemanagerin der Stadt. Beschäftigt ist die 49-jährige studierte Sozialpädagogin mithilfe eines Förderprogramms des Europäischen Sozialfonds.