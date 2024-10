Es ist der erste Diebstahl seit 15 Jahren, den die Betreiberin des DDR-Museums in Bennungen verzeichnet. Diebe haben dort den Inhalt mehrerer Taschen gestohlen.

Bennungen/MZ. - Kerstin Weitz kann es immer noch nicht richtig fassen. Seit 15 Jahren betreibt die Bennungerin in der Breiten Straße ein DDR-Museum. Jetzt ist sie dort zum ersten Mal bestohlen worden. Aus mehreren Taschen, die in ihrem kleinen Museum ausgestellt sind, ist der komplette Inhalt verschwunden.

Diebstahl im DDR-Museum Bennungen: Mehrere Taschen geplündert

So aus einer Umhängetasche der Nationalen Volksarmee und aus einer Umhängetasche, wie sie üblicherweise die Mitarbeiter des Kraftverkehrs bei sich trugen. Auch eine Dienst-Umhängetasche der Volkspolizei wurde ausgeräumt. Und ebenso eine Rot-Kreuz-Tasche, in der sich verschiedene Original-Schreibunterlagen und medizinische Ausrüstung befanden.

Festgestellt hat Weitz den Diebstahl am Montag. „Das muss am Wochenende passiert sein, am Samstag oder Sonntag“, meint sie. Da seien etliche Besucher dagewesen. „Ich gehe eigentlich jedes Mal hinterher und gucke, ob alles noch da ist“, erzählt sie.

Die leergeräumten Taschen sind dabei aber zunächst nicht aufgefallen. Es sei der erste Diebstahl aus dem Museum, wo kleine Exponate wie besondere Stempel oder auch Sandmännchenpuppen schon vorsorglich unter Glas ausgestellt sind.

Diebesgut im Bennunger DDR-Museum hat emotionalen Wert

Beziffern kann Weitz den Verlust nicht. Es gehe ohnehin mehr um den emotionalen Wert, den die Sachen für die ehrenamtliche Museumsbetreiberin hatten. Und um die große Enttäuschung, so rücksichtslos bestohlen zu werden.

Was der oder die Diebe mit den Sachen anfangen wollen, darüber kann Weitz nur mutmaßen. „Eigentlich haben sie nur für Sammler einen Wert“, stellt sie fest. Möglicherweise werde das Diebesgut nun auf irgendeinem Trödelmarkt angeboten.

Das kleine DDR-Museum in Bennungen hat im August sein 15-jähriges Bestehen gefeiert. Auf rund 170 Quadratmetern finden sich hier zahllose Exponate aus dem DDR-Alltag.