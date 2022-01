Sangerhausen/MZ - In der Nacht zum Donnerstag versuchten Unbekannte auf dem Gelände eines Autohauses in Sangerhausen Räder von einem Pkw zu entwenden. Das Fahrzeug wurde bereits aufgebockt, als die Täter möglicherweise gestört wurden und flüchteten. Am Fahrzeug entstand durch die Hebelarbeiten Sachschaden.