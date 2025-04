Dank der Pflegearbeit im Weinberg Silberthal in Wallhausen wachsen mehr geschützte Adonisröschen. Wie Gerd und Carsten Hornickel zum Naturschutz beitragen.

Wallhausen - Von wegen, im Weinberg wachsen nur gelbe und rote Trauben an den Rebstöcken. Die regelmäßigen Pflegearbeiten am Hang des Weinberges Silberthal östlich von Wallhausen ist auch für die Pflanzenwelt günstig, wie man an der Ausbreitung des geschützten Frühlingsadonisröschens sehen kann.