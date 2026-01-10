Ganztagsschule Thomas Müntzer „Die Jugend ist nicht verloren“ - Wie Schulsozialarbeiterin Katharina Förster ihren Job angeht

Die Schulsozialarbeiterin bietet den Jugendlichen in der Thomas-Müntzer-Schule in Sangerhausen einen Raum und unterstützt bei der Bewältigung von Problemen. Welches Projekt sie bereits durchführen.