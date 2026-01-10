weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Sangerhausen
    4. >

  4. Ganztagsschule Thomas Müntzer: „Die Jugend ist nicht verloren“ - Wie Schulsozialarbeiterin Katharina Förster ihren Job angeht

EIL
Brandstiftung in Trafostation: Attacke auf Stromversorgung im Saalekreis
Brandstiftung in Trafostation: Attacke auf Stromversorgung im Saalekreis

Ganztagsschule Thomas Müntzer „Die Jugend ist nicht verloren“ - Wie Schulsozialarbeiterin Katharina Förster ihren Job angeht

Die Schulsozialarbeiterin bietet den Jugendlichen in der Thomas-Müntzer-Schule in Sangerhausen einen Raum und unterstützt bei der Bewältigung von Problemen. Welches Projekt sie bereits durchführen.

Von Steffi Rohland 10.01.2026, 10:15
Katharina Förster ist Schulsozialarbeiterin in der Thomas-Müntzer-Schule in Sangerhausen.
Katharina Förster ist Schulsozialarbeiterin in der Thomas-Müntzer-Schule in Sangerhausen. (Foto: Maik Schumann)

Sangerhausen/MZ. - Katharina Förster hat ein sympathisch einnehmendes Wesen. Seit Juli vergangenen Jahres ist die 37-jährige Schulsozialarbeiterin an der Ganztagsschule Thomas-Müntzer in Sangerhausen tätig.