Ganztagsschule Thomas Müntzer „Die Jugend ist nicht verloren“ - Wie Schulsozialarbeiterin Katharina Förster ihren Job angeht
Die Schulsozialarbeiterin bietet den Jugendlichen in der Thomas-Müntzer-Schule in Sangerhausen einen Raum und unterstützt bei der Bewältigung von Problemen. Welches Projekt sie bereits durchführen.
10.01.2026, 10:15
Sangerhausen/MZ. - Katharina Förster hat ein sympathisch einnehmendes Wesen. Seit Juli vergangenen Jahres ist die 37-jährige Schulsozialarbeiterin an der Ganztagsschule Thomas-Müntzer in Sangerhausen tätig.