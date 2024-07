Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ. - Seit fast zweieinhalb Jahren tobt der Krieg in der Ukraine und derzeit ist kein Ende in Sicht. Rund 33.000 Ukrainer lebten Ende vergangenes Jahr in Sachsen-Anhalt, die allermeisten geflüchtet vor Krieg und Unheil. In Mansfeld-Südharz sind mittlerweile erstmals seit Kriegsausbruch mehr als 1.000 von ihnen untergekommen.

