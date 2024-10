Seit 2019 weist Mansfeld-Südharz eine positive Wanderungsstatistik auf. Das liegt vor allem an der Zuwanderung von Ausländern, aber nicht nur. Was steckt hinter den Zahlen?

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ. - Seit 2019 weist der Landkreis Mansfeld-Südharz eine positive Wanderungsstatistik auf. Das heißt: Seitdem sind jedes Jahr mehr Leute in den Landkreis gezogen, als aus ihm weggezogen sind. Doch was verrät die Statistik über die Menschen, die hinter den Zahlen stecken? Die MZ hat in den jetzt veröffentlichten Bericht des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt zu den Wanderungen im vergangenen und den Vorjahren geschaut.