Ein Programm für viele Mitglieder und Aktivitäten für den ganzen Ort Blankenheim.

Von Steffi Rohland 07.09.2025, 14:00
Etta Höppner, Vorsitzende Silvia Freitag, Monika Rösler, Kerstin Geißler, Karin Strobach und Maritta Westphal (v.l.) erinnern sich gern anhand der Chronik.
Etta Höppner, Vorsitzende Silvia Freitag, Monika Rösler, Kerstin Geißler, Karin Strobach und Maritta Westphal (v.l.) erinnern sich gern anhand der Chronik.

Blankenheim - In gemütlicher Runde, bei Kaffee und Kuchen, denkt es sich am besten nach, wissen die Frauen des Frauenvereins Blankenheim. Diesmal hat das „Geburtstagskind“ Karin Strobach ihre Vorstandsfrauen damit überrascht. Aber es wird keineswegs nur eine gemütliche Plauderrunde, sondern es werden Pläne geschmiedet und organisiert. Die Vereinsvorsitzende Silvia Freitag, am Kopf der Tafel, behält trotz allem den Programmablauf der Vorstandssitzung im Blick.