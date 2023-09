Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sangerhausen/MZ - Noch sind es drei Monate bis Weihnachten, das größte Fest des Jahres liegt also noch in relativ weiter Ferne. Die Vorbereitungen für den Sangerhäuser Weihnachtsmarkt sind aber bereits in vollem Gange. Der Markt wird nach der gelungenen Premiere im Vorjahr wieder auf dem Marktplatz der Kreisstadt stattfinden, kündigt Veranstalter André Grenzdörffer an.