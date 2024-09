In Bennungen wird die 505. Kirmes gefeiert. Das Programm reicht vom Kirmestanz über Kirmesgericht, Erbsbärumzug bis zur Kirmesbeerdigung. Dies und mehr ist am Wochenende in Sangerhausen und Umgebung los.

Das kann man am Wochenende in Sangerhausen und Umgebung erleben

Die Kirches Sankt Johannes blickt in Bennungen auf den Kirmesplatz in der Breiten Straße.

Bennungen/MZ. - Kirmes in Bennungen und Hayn, Erntedankfest in Riestedt, Krrammarkt in Wallhausen und vieles mehr wird den Menschen am Wochenende in Mansfeld-Südharz geboten. Hier die Termine im Überblick:

505. Kirmes in Bennungen

Bennungen: Ganz Bennungen fiebert einem weiteren Höhepunkt im reichlich gefüllten Veranstaltungskalender hin: der Kirmes. Der Geburtstag der Sankt Johannes-Kirche wird alljährlich mit einem umfangreichen Programm gefeiert. In diesem Jahr jährt sich die Einweihung des Gotteshauses zum 176. Mal. Die neue, große, helle Kirche wurde nur wenige Meter vom alten, wesentlich kleinerem Gotteshaus errichtet. Der markante Kirchturm zeigt Einwohnern und Fremden immer schon aus der Ferne, wo sie eine einladend offene Tür finden. Und das nicht nur für Menschen: Seit Jahren brüten regelmäßig Turmfalken in einer Fensternische des Turmes. Und in diesem Jahr sind auch mehrmals Nilgänse auf dem Turmumlauf gesehen worden.

Die Kirmes in Bennungen geht bereits mehrere Jahrhunderte in der Geschichte zurück. Besonders in den letzten Jahrzehnten hat sich ein umfangreiches Programm entwickelt, dass die Kirchengemeinde und die Einwohner, besonders die zahlreichen Vereine, näher zusammenrücken lässt.

Gar nicht wegzudenken von der Bennunger Kirmes sind die Schausteller. Die Schaustellerfamilie Lutze, die im vergangenen Jahr selbst auf eine hundertjährige Tradition zurückblicken konnte, ist mit den Nachfahren Rostalski und Wolf bereits nach der Eisleber Wiese mit ihren Fahrgeschäften nach Bennungen gekommen. Neben Kinderkarussells haben sie in diesem Jahr wieder einen Autoscooter und die Spinne mitgebracht. Der Kirmesplatz wird am Freitagnachmittag, ab 16 Uhr geöffnet sein. Ab 20 Uhr findet im Festzelt hinter dem Dorfgemeinschaftshaus Kirmesrave 2k24 statt. Hier sind die DJs Alex Gerber (OSR), Johannes Franke feat, GASI, Kenneth H, Alex K und Mister Z im Einsatz.

Am Samstag, 21. September, tagt ab 20 Uhr das Bennunger Kirmesgericht im Festzelt. Die 17. Verhandlung verspricht wieder einen ganz besonderen Fall für den Richter und seine Gerichtsschöppen. Im Laufe des Abends wird der Bürgerkönig des Schützenvereins Bennungen gekürt. Außerdem wird die Auszeichnung Bürger oder Bürgerin des Jahres verliehen. DJ Carsten Frisch rundet den Abend mit dem Kirmestanz ab.

Am Sonntag, 22. September, findet ab 11 Uhr der Festgottesdienst in der Kirche statt. Anschließend wird die Ausstellung Malerei und Skulptur zum Thema „Mensch“ mit den Künstlern Willi Müller (Maler) und Markus Sauermann (Bildhauer) eröffnet. Außerdem wird zum Chorgesang eingeladen. Zum Mittag wird es ab 12 Uhr, an der Kirche, Verpflegung aus der Gulaschkanone geben. Pünktlich um 13 Uhr startet der Erbsbärumzug. Musikalisch begleitet wird der Erbsbär von der Marchingband „Cakewalkin’ Babies“.

Im Anschluss daran wird es im Festzelt ein Blaskonzert mit den Güntersberger Musikanten geben. Bei Kaffee und selbst gebackenem Kuchen lässt es sich gut erzählen. Für Unterhaltung sorgt an diesem Nachmittag auch der Bennunger Karneval-Club.

Am Samstag und Sonntag wird auch wieder der neue Kirmeskönig erkoren. Grundlage ist das Schießen an der Schießbude und dann ein Quäntchen Glück. Dem Gewinner erwartet wieder eine Botschafterreise in eine Rolandstadt.

Gegen 18.30 Uhr neigt sich die Bennunger Kirmes dann ihrem Ende entgegen. Bei der Kirmesbeerdigung wird der Kirmespfarrer noch einmal Freud und Leid des vergangenen Jahres Revue passieren lassen. Aber vor allem so manche lustige Begebenheit der Einwohner zum Besten geben. Mit einer Absackerparty wird die Bennunger Kirmes 2024 endgültig Geschichte sein.

Schnäppchenjagd auf dem Heerstall

Uftrungen: Zum Kindersachen- und Spielzeugbasar wird am Freitag (15 bis 21 Uhr) und Sonnabend (9 bis 12 Uhr) ins Dorfgemeinschaftshaus auf dem Uftrunger Heerstall eingeladen. Angeboten werden Baby- und Kinderkleidung, Umstandsmode und Spielzeug, aber auch Bücher, CD und DVD, Autositze, Babyschalen, Kinderwagen, Lauf-, Drei- und Fahrräder und Schlitten. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Zehn Prozent des Verkaufserlöses und 2,50 Euro Startgeld sollen den Kindern in Uftrungen zugute kommen.

Alles rund um die Kleider

Sangerhausen: Die Kleidungsgeschichte in Sachsen-Anhalt von 1945 bis 2000 steht im Mittelpunkt der neuen Sonderausstellung im Spenglermuseum „Von der Dederonschürze zu Blue Jeans“. Eröffnet wird diese Ausstellung am Sonnabend. Diese Wanderausstellung ist entstanden auf der Basis von Sammlungsbeständen verschiedener Museen in Sachsen-Anhalt. Die Ausstellung verändert sich von Station zu Station, da das jeweils gastgebende Museum die Text- und Bildbanner durch Objekte aus der eigenen Sammlung ergänzt.

Gesucht: die fünfte Marmeladenkönigin

In Riestedt wird an diesem Sonnabend Erntedankfest gefeiert. Das bedeutet auch: Es wieder eine Marmeladenkönigin gekürt werden. Die Marmeladenproben mussten bereits abgegeben werden. Die Wettbewerbsteilnehmer werden zur Krönung der Marmeladenhoheit am Sonnabend um 15 Uhr persönlich erwartet. Das Erntedankfest startet um 10 Uhr mit einem bunten Markt hinter dem Ratskeller. Um 11 Uhr setzt sich der Umzug in Bewegung, es gibt eine Kleiderbörse am Mittag und ein buntes Programm ab 13 Uhr.

Herbstmarkt mit dem Krammarkt-Verein

Wallhausen: Der Wallhäuser Krammarktverein veranstaltet am Sonnabend einen kleinen Herbstmarkt. Wie schon in den vergangenen Jahren, findet dieser vor dem Kaiser-Otto-I.- Denkmal in der Hauptstraße statt. Besucher können gemütlich bei Kaffee und Kuchen plauschen. Für die Kinder ist eine Hüpfburg da, und auch einige Händler bieten ihre Waren an. Höhepunkt des Tages ist die Präsentation des neuen Wallhäuser Kalenders für das Jahr 2025. Den kann an diesem Tag auch jeder Besucher gern erwerben.

Von alter Musik bis Jazz

Sangerhausen: Von alter Musik bis Jazz wird am Sonnabend um 19 Uhr in der Jacobikirche Sangerhausen von Volker Jaekel (Kirchenorgel, Portativ) und Gert Anklam (Saxophon, chinesische Mundorgel Sheng) gespielt. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei.

Kirmes in Hayn

Hayn: Zur Kirmes lädt der Harzklubzweigverein Hayn am Wochen ein. Samstag führen die Kinder ab 14 Uhr ein kleines Programm auf, es gibt Kaffee und selbstgebackenen Kuchen. Ab 19 Uhr spielen „Luchsland“ zum Kirmestanz, im Laufe des Abends gibt es kleine und größere Überraschungen. Sonntag beginnt 11 Uhr der Frühschoppen mit den „Südharzer Blechbuben“. Spiel und Spaß für die Kinder gibt es mit Schausteller Gierhold. Fürs leibliche Wohl sorgt das Team der „Harzhexe“ Schwenda.

Wanderung zum Sonntag

Questenberg: Zu einer Sonntagswanderung anlässlich des Tags des Geotops lädt das Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz ein. Start ist 14 Uhr in Questenberg, Hintergasse, vor dem Friedhof. Teilnehmer können sich freuen auf eine Tour mit Christel Völker von der Dinsterbachschwinde über das Trippelbörnchen und den Zechsteinkalk. Die Wanderung dauert etwa drei Stunden.

Führungen in Stolberg

Stolberg: Zu einer abendlichen Führung durch Schloss Stolberg wird am Freitag, 20 Uhr eingeladen; Kammerzofe Sophia von Habenichts plaudert im abendlichen Ambiente über die wechselvolle Geschichte des Grafenhauses und des imposanten Gebäudes. Treffpunkt ist im Schlossinnenhof. Am Sonnabend startet um 10 Uhr eine Stadtführung vor dem Rathaus.

›› Anmeldung bis zwei Stunden vor Beginn bei der Touristinformation Stolberg, Tel. 034654/4 54 oder Mail an [email protected]

Weltkindertag in Breitungen

Breitungen: Anlässlich des Weltkindertages wird am Sonntag, ab 11 Uhr, in Breitungen zu Ankes Domizil eingeladen, teilt die Gemeinde Südharz mit.

Bürgertreffen am Heiligenholz

Roßla: Die Einweihung einer Sonnenbank wird am Freitag, 17.30 Uhr, in Roßla am Heiligenholz gefeiert. Wie Anja Ottilie vom Ortschaftsrat mitteilt, wird sie dank Unterstützung durch das Biores zur Verfügung gestellt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.