Picknick im Rosarium, Fête de la musique, Schlacht auf der Pfalz und vieles mehr kann am Wochenende in Sangerhausen und Umgebung erlebt werden.

Das ist am Wochenende in Sangerhausen und Umgebung los

Sangerhausen/MZ. - Auf der Pfalz in Tilleda findet die frühmittelalterliche Pfalzschlacht statt, zur Fête de la musique kommt etwas französisches Flair nach Sangerhausen und in Katharinenrieht feiert die Feuerwehr ihr 130-Jähriges Jubiläum. Diese und weitere Veranstaltungen finden am Wochenende in Sangerhausen und Umgebung statt. Hier die wichtigsten Termine im Überblick:

Mit Körbchen zum Konzert

Sangerhausen: Normalerweise geht Konzert so: Sie schickes Kleid, das nicht jeden Tag aus dem Schrank geholt wird. Er mindestens elegante Hose, die ansonsten im Schrank neben dem schicken Kleid hängt, nebst aalglatt gebügeltem Hemd. Es gibt aber einen Ort, da geht Konzert völlig anders. Sie und er: bequeme Jeans, lässiges Shirt, ein Pulli für jeden über der Schulter, eine Decke unter dem Arm und ein Körbchen - vollgepackt mit Leckereien - an der Hand.

Das Ganze nennt sich dann Picknick-Konzert und findet im Sangerhäuser Rosarium statt. Da das Picknick-Konzert am bevorstehenden Sonntag, 23. Juni, zwischen 15 und 17 Uhr stattfindet, liegt es nahe, dass im Körbchen statt Brot Käse und Wurst eher Kuchen und Kaffee stecken. Obst geht immer und eine kleine prickelnde Angelegenheit kann man sich am Sonntagnachmittag auch gönnen. Ganz sicher ist: Die drei Akteure der Malibu Sunrise Gang schauen Ihnen nicht ins Körbchen, sondern eher in die Augen, ob die wohl glücklich strahlen. Weil die Mischung von Musik und was für den Gaumen, die stimmt auf jeden Fall schon einmal.

Die Malibu Sunrise Gang bringt, so verraten es die Veranstalter, einen bunten, musikalischen Mix der letzten 50 Jahre mit. Mit Gesang, Gitarre, Klavier, Saxophon und Kürbis ist handgemachte, groovige Livemusik für Herz und Hüften, zum Zuhören und Mitwippen garantiert.

Die drei Leipziger Fabian Hentschel, Richard Holzapfel und Johannes Grimm sind seit nunmehr über zehn Jahren gemeinsam auf, vor und neben den Bühnen Europas unterwegs. Die langjährige Freundschaft sorgt für ein blindes Verständnis und lässt somit Raum für Spontanität und energetische Spielfreude. Die Zuhörerinnen und Zuhörer dürfen sich auf viele bekannte Songs freuen, die sie so noch nie gehört haben.

Das Picknick-Konzert ist noch ein sehr junges Format, das die Rosenstadt Sangerhausen GmbH ihren Besuchern seit dem 120. Rosariumsgeburtstag 2023 anbietet, um auch die Hauptattraktion des Parks - die Rose - immer mal wieder aus einer neuen Perspektive zu erleben. Und dieses Format kommt an.

Viele Besucher sind inzwischen Wiederholungstäter. Das trifft übrigens auch auf die musikalischen Hauptakteure des Picknick-Konzerts am Sonntag zu. Sie waren auch im letzten Jahr schon einmal zu Gast. Zu hoffen ist, dass das Wetter den Veranstaltern am Sonntag keinen Strich durch die Rechnung macht und das Picknick - wie geplant - unterm freien Himmelszelt stattfinden kann.

Übrigens: Es gibt auch schon den Termin für das nächste Picknick-Konzert 2024. Und hier schon mal zum Vormerken: Das soll am 8. September zwischen 14 und 16 Uhr stattfinden. Für die Musik sorgen die gut gekleideten Männer von „Salon-Kommode aus Halle, die auch zu einem Picknick im Anzug erscheinen, weil es so ihre Art ist. Einen Dress-Code geben sie damit nicht vor, sondern sie bringen echte Caféhausmusik mit.

Pfalzschlacht in Tilleda

Tilleda: Auf dem Gelände des Freilichtmuseums Königspfalz Tilleda, Ernst-Thälmann-Straße 4c in Kelbra, findet am 22. und 23. Juni die frühmittelalterliche Pfalzschlacht statt. Los geht’s jeweils um 10 Uhr. Rund 400 Darsteller haben sich für das Event angemeldet, ist in der Ankündigung zu erfahren. Vor Ort sein werden Handwerker, Händler und Kämpfer, die die Besucher in die Welt des Frühmittelalters eintauchen lassen. Auch die Nachstellung einer Feldschlacht ist geplant. Natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt.

Sommerliches Chorkonzert

Sangerhausen: Unter dem Motto „Die Nachtigall singt alte liebe Lieder“ geben die Sondershäuser Madrigalisten am 23. Juni um 17 Uhr ein Chorkonzert in der Jacobikirche Sangerhausen. Klassische Chorwerke von Mendelssohn Bartholdy und Robert Schumann stehen genauso auf dem Programm wie die eher unbekannten lustigen Tiergeschichten von Karl Dietrich. Die Sondershäuser Madrigalisten wurden 1968 gegründet. Seit 2020 wird der Chor von dem Dirigenten und Konzertorganisten Martin Stephan geleitet. Der Eintritt ist frei.

Statisten für Kinofilm gesucht

Sangerhausen: Ab August wird Sangerhausen zum Drehort eines Kinofilms. Die Produktionsfirma sucht nun filminteressierte Menschen aus der Region, die Lust haben, bei den Dreharbeiten als Komparsen mitzuwirken. Benötigt werden Menschen jeden Alters und Geschlechts, die Freude dran haben, für einen Kinospielfilm vor der Kamera zu stehen. Die Castings finden am 22. Juni und am 6. Juli statt, jeweils von 10.30 Uhr bis 18 Uhr, und zwar in einem leerstehenden Geschäft in der Göpenstraße 2, in dem bis vor kurzem Bekleidung verkauft wurde.

Französisches Flair in der Rosenstadt

Sangerhausen: Die Fête de la musique wird auch in diesem Jahr wieder in Sangerhausen stattfinden. Am 21. Juni soll sich dann legeres, mediterranes Flair in der Rosenstadt breit machen, wenn die französische Künstlerin Amelie McCandless auftritt. Sie ist eine Künstlerin aus Reims in Frankreich. Ihr Musikstil ist in der Pop- und Indie-Pop-Szene anzusiedeln. Eingängige Melodien werden hierbei mit gefühlvollen Texten und einer eindrucksvollen Stimme kombiniert, heißt es. Der Eintritt zur Veranstaltung an der Marienkirche ist kostenlos. Ab 15 Uhr geht’s los

Aufgusswettbewerb in der „SaWanne“

Sangerhausen: Für alle Saunaliebhaber bietet das Hallenbad „SaWanne“ in Sangerhausen erstmals die Möglichkeit, als Gast selbst einen Aufguss in der Sauna vor Publikum zu zelebrieren. Zum 1. Aufguss-Wettbewerb am Sonntag, 23. Juni, von 11 bis 17 Uhr stehen fünf Plätze als Gast-Aufgießer zur Verfügung. Die Aufgüsse werden mit ätherischen Ölen durchgeführt und stets von den Saunafachkräften begleitet.

Interessierte, die sich an den Sauna-Ofen wagen wollen, können sich per Mail an [email protected] anmelden

Sportfest mit Dorfmeisterschaft

Roßla: Zum Sportfest laden der VfR Roßla und die TSG am Wochenende nach Roßla ein. Los geht’s am Freitag, 18.30 Uhr, mit einem Spiel der Alten Herren. Der Samstag startet 14 Uhr mit der 3. Dorfmeisterschaft. Für das Rahmenprogramm sorgt die TSG. Am Sonntag findet um 10 Uhr das Turnier der Jugend statt.

Sommerkonzert in Bennungen

Bennungen: Zu seinem diesjährigen Sommerkonzert wartet der Elternchor 2.0 der Kreismusikschule mit einer Überraschung auf. Wenn die Sängerinnen und Sänger am Samstag, 22. Juni, ab 16 Uhr in der St. Johannes-Kirche in Bennungen ihr Programm von Choral bis Pop, von Operette bis Gospelsong präsentieren, sind auch Sängerin Ulrike Wiech und ihr Partner Philipp Jekal mit dabei. Jekal ist Opernsänger an der Deutschen Oper in Berlin. Die beiden werden das Programm mit zwei Auftritten als Duo bereichern. Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden für die Chorarbeit sind willkommen.

Fahrt zum Musikfestival

Wippra: Für die Sonderfahrt der Wipperliese zur „Fête de la Musique“ in Weimar am 21. Juni sind noch Restplätze frei, teilt Marco Zeddel von der Mansfelder Bergwerksbahn mit. Die Fahrt startet 14.05 Uhr am Bahnhof Wippra, 23.04 Uhr geht es von Weimar zurück. Reservierung mit Vorkasse unter 034772/2 76 40 oder per Mail an mansfelder@ bergwerksbahn.de

Feuerwehr feiert 130-Jähriges

Katharinenrieth: Das 130-Jährige der Feuerwehr wird in Katharinenrieth gefeiert. Am Samstag, 22. Juni, startet die Party 15 Uhr mit einer Dankeschönveranstaltung für den Hochwassereinsatz und einer Festsitzung der Wehr mit Ehrungen. Danach gibt es Schauvorführungen, Hüpfburg und Rundfahrten, bevor 20 Uhr der Tanzabend beginnt. Sonntag von 11 bis 14 Uhr ist Frühschoppen mit der Blaskapelle Katharina.